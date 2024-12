Sport.periodicodaily.com - Juventus Batte il Monza 2-1: Successo Cruciale in Serie A

Laconquista una vittoria importante sul campo del, imponendosi per 2-1 e consolidando la sua posizione nella corsa alla Champions League.il– La Cronaca della Partita14? McKennie (): I bianconeri aprono le marcature con un gol di McKennie, che finalizza un’azione offensiva con un preciso tiro.22? Birindelli (): Ilrisponde subito con il pareggio di Birindelli, cheSzcz?sny con una conclusione da fuori area.39? Gonzalez (): Latorna in vantaggio con Gonzalez, che da distanza ravvicinata firma il gol del definitivo 2-1.Secondo Tempo:Poco PericolosoNella ripresa, la squadra di Thiago Motta controlla il match senza concedere troppo agli avversari. Iltenta qualche conclusione dalla distanza, ma non riesce a creare occasioni da gol concrete, lasciando il risultato invariato.