Ilfattoquotidiano.it - “Assurda questa stretta sull’uso della cannabis nel Codice della strada, Matteo Salvini ci ripensi”: nuovo appello di Vasco Rossi al ministro

dopo il botta e risposta a distanza con ildelle infrastrutture e dei trasportiin merito al, è tornato sul tema in una intervista rilasciata a La Repubblica.“Ho voluto provocare il dibattito e attirare l’attenzione sperando ancora che ilcie rinunci – ha detto– a quella, propagandistica modificavecchia legge che prevedeva già il ritiropatente per chi guida sotto l’effetto di. Ma dopo una settimana si guida perfettamente lucidi. È una cosa inaccettabile che dovrebbe essere evidente a chiunque! Qui non si salvano vite, ma se ne rovinano molte altre. Viene introdotta una ingiusta caccia a comportamenti, peraltro perfettamente legali, come l’utilizzoa scopo terapeutico“.