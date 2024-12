Tvplay.it - Ultim’ora Sinner, la notizia tiene col fiato sospeso: c’è l’ufficialità sulla squalifica

Leggi su Tvplay.it

Jannikcontinua a catturare l’attenzione: laufficiale che è arrivatatutti col.Janniksta lavorando per continuare a mantenere alti i suoi livelli di competitività e in vista dei nuovi impegni importanti che porterà con sé il 2025. L’anno che sta per terminare l’ha portato sul tetto dell’universo del tennis a suon di record e vittorie importanti, a partire dagli Australia Open dello scorso gennaio. Oltre alle enormi soddisfazioni, però, il 2024 ha comportato per il tennista altoatesino anche la presenza di qualche preoccupazione. Soprattutto per tutta la vicenda legata al ‘caso Clostebol’ per cui ora ci sono novità importanti., lacol: c’è(LaPresse) – Tvplay.