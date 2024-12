Il giardino del tempo Vita con Lloyd | il potere di spiegarci chi siamo

Leggi su Bergamonews.it

L’idea di “con” è nata, quasi per gioco, nel 2014. Oggi, a dieci anni di distanza dal loro primo dialogo, sir eci inno a entrare nel loroper fare un bilancio di questa esperienza: cosa abbiamo imparato in tutto questocresciuti, cambiati, abbiamo perso qualcuno, trovato qualcosa. Come una quotidiana dose di saggezza, i dialoghi di sir erestituiscono alle parole ildichi.Simone Tempia (1983) scrive per “Vogue” e ha collaborato con “Wired”, “GQ” e Missoni. Nel 2014 ha lanciato la paginacon, che conta oltre mezzo milione di fedeli lettori e ha ispirato i libricon, In viaggio cone Un anno con. Nel 2020 ha pubblicato Storie per genitori appena nati, toccando con il linguaggio della fiaba i temi cruciali della genitorialità.