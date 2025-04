Lapresse.it - Congresso Lega, Salvini: “Noi e il governo una cosa sola”

Il vicepremier e leader della, Matteo, apre i lavori deldel Carroccio a Firenze. “Lae il, perché lo vedrete anche con i messaggi fra oggi e domani, sono una. Si mettano l’anima in pace Conte, Schlein e compagnia varia. Laè collante dele garanzia che avrà vita lunga“, ha dettonel suo intervento. In diretta da Firenze, ildella. Idee, valori, futuro: il Coraggio della Libertà. State con noi!#2025#CoraggioDellaLibertà https://t.co/czYnAndzG7— Matteo(@matteomi) April 5, 2025: “unitario e non contro qualcuno, siamo una famiglia”“È unbello, ricco, unitario non perché c’è un solo candidato, ma perché ci sono donne e uomini che costruiranno da domani la storia di questo Paese.