Serie B LIVE | vantaggio del Sudtirol sul Cesena 1-1 tra Frosinone e Cosenza

Serie B è iniziato nella serata di venerdì 4 aprile con la vittoria esterna della Cremonese per 2-1. Leggi su Calciomercato.com Il programma della 32esima giornata diB è iniziato nella serata di venerdì 4 aprile con la vittoria esterna della Cremonese per 2-1.

LIVE – Serie B: Modena-Catanzaro 2-1, i canarini tornano al successo con i gol di Magnino e Gliozzi. Spezia-Pisa 3-2: risultato finale e highlights. LIVE TB - Diretta Goal Serie B: Frosinone e Cremo in vantaggio. Serie B, la Reggiana spreca il doppio vantaggio: col Catanzaro è 2-2. Frosinone-Palermo, i precedenti: netto vantaggio rosa, ma in Serie B manca la vittoria allo "Stirpe". LIVE – Serie B: Cittadella-Modena 0-2, i canarini ritrovano il successo in trasferta con i gol di Caso e Pedro Mendes. Ne parlano su altre fonti

LIVE TB - Diretta Goal Serie B: Cosenza e Sudtirol in vantaggio - SERIE B, 32A GIORNATA Reggiana-Cremonese 1-2 [28' De Luca (C), 35' aut. Antov (R), 55' Bianchetti (C)] - giocata ieri Brescia-Mantova. (tuttob.com)

LIVE TB - Diretta Goal Serie B: Brescia in vantaggio - SERIE B, 32A GIORNATA Reggiana-Cremonese 1-2 [28' De Luca (C), 35' aut. Antov (R), 55' Bianchetti (C)] - giocata ieri Brescia-Mantova. (tuttob.com)

Serie B LIVE dalle 15 - Per la 30esima giornata di Serie B, oggi si giocano sei partite ... La squadra di Dionisi era andata in vantaggio con i gol di Gomes e Brunori sul rigore; Azzi ha accorciato le distanze prima ... (msn.com)