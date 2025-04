Internews24.com - Convocati Parma per l’Inter: la lista completa di Chivu

di Redazioneper, Cristianha deciso: ecco lacon i 24 giocatori disponibili per il match contro i nerazzurriIl, che oggi sfida, ha pubblicato ladei giocatoriper l’incontro previsto alle 18 allo stadio Tardini. L’allenatore ex nerazzurro Cristianavrà a disposizione 24 giocatori.Portieri: 40 Corvi, 33 Marcone, 31 Suzuki.Difensori: 4 Balogh, 15 Delprato, 46 Leoni, 18 Løvik, 5 Valenti, 14 Valeri, 21 Vogliacco.Centrocampisti: 10 Bernabé, 23 Camara, 8 Estévez, 20 Hainaut, 27 Hernani Jr, 16 Keita, 19 Sohm.Attaccanti: 11 Almqvist, 13 Bonny, 30 Djuri?, 61 Haj, 98 Man, 17 Ondrejka, 32 Pellegrino.QUOTEINTER – A tre giorni dall’attesissimo impegno europeo con il Bayern Monaco,di Inzaghi fa visita alin un’intricata trasferta da cui i nerazzurri vogliono uscire vincitori per mantenere il primato in classifica.