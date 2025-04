Flavio Cobolli travolge Dzumhur e si prende la finale a Bucarest

Flavio Cobolli extra lusso ha conquistato l'accesso alla finale dell'ATP 250 di Bucarest. Sulla terra rossa rumena prosegue dunque la settimana da sogno del tennista romano, che ha finalmente trovato le sue prime vittorie nel 2025. L'ultima quella odierna è arrivata contro il bosniaco Damir Dzumhur, sconfitto in due set con un perentorio 6-3 6-0 in poco più di un'ora di gioco.Nell'ultimo atto Cobolli affronterà l'argentino Sebastian Baez, testa di serie numero uno del torneo, che ha superato agevolmente nell'altra semifinale l'ungherese Marton Fucsovics con un duplice 6-2. Per Cobolli si tratta della seconda finale della carriera a livello ATP, dopo quella dell'anno scorso a Washington, poi persa contro Sebastian Korda.Un'ottima prestazione quella del romano, che ha ottenuto il 79% dei punti quando ha servito la prima e il 63% con la seconda, non concedendo nemmeno una palla break all'avversario.

