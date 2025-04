Ilgiorno.it - Monza Open 25, dove il tennis incontra l’arte ai piedi della Villa Reale: “È la partita di un’intera città”

– Di professione fa l’avvocato, ma per passione Cristiano Crippa oltre a definirsi “untadomenica” è anche presidente del circoloe “regista“ del comitato organizzativo del torneo ATP Challenger Atkinsons25. “Avere un torneo così importante a, nel nostro circolo, è fonte di grande orgoglio – riconosce –. Un evento che oltre all’elevata qualità sportiva è anche esteticamente bello. La bellezza del gesto atletico deiti e quella del territorio”. Perché non tutti i tornei, in giro per il mondo, possono permettersi di giocare “immersi in un parco storico, “ai”. Una location “di inestimabile valore paesaggistico, storico, monumentale e architettonico”. E per questo “auspichiamo che l’evento possa offrire una possibilità di svago, crescita culturale e socializzazione a tutti gli appassionati die non solo”.