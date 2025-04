La gara del titolo sembra quasi finita dopo che i cannonieri hanno pagato la penalità

Leggi su Justcalcio.com

2025-04-05 15:31:00 Il web non parla d’altro:L’Arsenal ha subito un probabile colpo decisivo per le loro deboli speranze nelladeldella Premier League, mentre si sono svolti per un pareggio per 1-1 a Everton.I Gunners speravano di tagliare il vantaggio di Liverpool nella top a nove punti con la vittoria nel loro ultimo viaggio a Goodison Park.Gli uomini di Mikel Artetaguardato per raggiungere quell’impresa quando Leandro Trossard li ha sparati in vantaggio di 34 ° minuto.Tuttavia, ladel 49 ° minuto di Iliman Ndiaye si è rivelata abbastanza da guadagnare la quota di Everton del bottino, lasciando l’Arsenal 11 punti dietro a Liverpool, che può estendere il divario a 14 punti con la vittoria al Fulham domenica.Everton v ArsenalEntrambe le partiminacciato di set-pezzi nel primo tempo senza testare nessuno dei due portiere e, invece di una consegna a pallone morta, è stato un contrattacco che ha portato l’apri dell’Arsenal.