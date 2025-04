Premier League | 1-1 tra Everton e Arsenal Ndiaye risponde a Trossard Alle 16 tre partite chiude Aston Villa-Nottingham

Premier, risultati e highlights della 30ª giornata. Premier League: il Chelsea piega il Tottenham 1-0 nel derby e sale al quarto posto. Il Chelsea torna 4°: in un derby dagli animi caldi doma 1-0 il Tottenham. Southampton - Crystal Palace (1-1) Premier League 2024. Premier League: in vetta vincono tutte, Wolves provano lo scatto salvezza. Calcio Estero live Sky e NOW - Calendario 1 - 3 Aprile (Premier League, Coppa di Germania). Ne parlano su altre fonti

Premier League LIVE: Everton-Arsenal 0-1 dopo 45', decide Trossard. Stasera chiude Aston Villa-Nottingham - In una Premier League mai così indirizzata verso Anfield, con il Liverpool capolista che conta i giorni che lo separano dalla matematica, ... (msn.com)

Southampton-Crystal Palace 1-1: gol e highlights

Chelsea-Tottenham LIVE 1-0: Enzo Fernandez! Vantaggio dei Blues, battuto Vicario - Si chiude la trentesima giornata di Premier League: il posticipo del turno infrasettimanale è uno dei tanti derby di Londra, quello tra ... (msn.com)