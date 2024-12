Ilnapolista.it - Conte a mente fredda potrà rivalutare il grande primo tempo del Napoli (Repubblica)

ildelscrive di Genoa-1-2, della partita e delle successive dichiarazioni di Antonioche si sono prese la scena.Scrivecon Marco Azzi:di governo, secondo di lotta. È così che ilsi è ripreso almeno per una notte il primato solitario della classifica, uscendo con le braccia alzate e con un successo (2-1) che vale oro dalla bolgia di Marassi. Ma il Genoa è stato un avversario irriducibile ed è andato più volte vicino al pareggio in rimonta, soprattutto dopo il convincente ingresso per l’arrembaggio finale di Mario Balotelli: fermato dal palo e da una parata super di Meret, il migliore in campo.Ill’ha vinta nonostante l’emergenza: con Buongiorno ko e Kvaratskhelia entrato in campo soltanto nel finale, con il ginocchio fasciato dopo l’infortunio.