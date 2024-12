Lanazione.it - L’Arezzo vuole il tris a Campobasso. Troise cerca soluzioni in attacco

La Coppa Italia è sfumata ma il campionato non concede pause. O meglio, non fino all’imminente sosta natalizia: prima c’è l’ostica trasferta di domenica ache apre il girone di ritorno.continuare la scia di vittorie tra Lucca e la partita interna con la Pianese che ha permesso di chiudere l’andata a 32 totali, bottino senz’altro buono. Un risultato utile permetterebbe di dare continuità di risultati e di passare serenamente Natale e Capodanno, arrivando con rinnovata consapevolezza al 2025, quando apriranno anche i battenti di un mercato che potrà portare i correttivi che servono e anche qualche cambiamento a un gruppo consolidato da anni. Non sarà, comunque, un impegno semplice: la squadra di Braglia si affida al fattore campo ed è formazione arcigna e al tempo stesso di qualità.