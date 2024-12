Castagneti e pastori | la Lunigiana tra radici antiche e futuro sostenibile

Leggi su Funweek.it

La paroladeriva dal latino Lunensis Ager, perché secoli or sono – vicino alla foce del fiume Magra – sorgeva la città romana di Luni, che esiste anche oggi con caratteristiche fisiche ovviamente differenti e in territorio ligure. Tra le mille contraddizioni tipiche della cultura italiana, questa è forse una delle più affascinanti: i confini della– quelli esatti – sono sfumati e sfuggenti, per cui questo lembo di terra si muove liberamente tra Toscana, Emilia Romagna e Liguria. È un po’ la natura stessa a definirne i territori e, per una volta, gli uomini obbediscono senza disperarsi. L’altra bellissima contraddizione è la presenza indelle Alpi Apuane – appartenenti in realtà al Subappenino toscano – ma talmente frastagliate da aver meritato il titolo e il nome delle sorelle maggiori che si stagliano poco più a nord.