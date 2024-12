Ilrestodelcarlino.it - Bivacchi in cantina nel palazzo Acer: "Porte forzate, abbiamo paura"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Un divano sporco lasciato di traverso, con lo schienale rivolto verso la porta, così da garantire più privacy a chi lo utilizza. Due forchette, sacchetti di carta beige che contenevano presumibilmente cibo lasciati qua e là. Un mobiletto, tre basi per letti singoli con le doghe, una stufetta elettrica. "Si erano allacciati abusivamente. Allora un giorno ho chiamato un elettricista e l’ho pagato io per fargli rimuovere quello che avevano fatto a spese di tutti i condomini". Gli inquilini delal civico 5 di via Bindo Giacomo Caletti sono esasperati. Ciò che chiedono è un po’ di pace dal viavai che, raccontano, va avanti da anni: persone che stazionano nell’ingresso, che bevono e consumano droghe, spacciano e si accampano nelle loro cantine. Ora è giorno, tarda mattinata: è tutto tranquillo, ma i segni di quello che succede di notte si vedono.