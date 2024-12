Iltempo.it - Si allontana il sogno della Lazio, ok a Roma Nuoto

È arrivato il via liberaconferenza dei servizi al progettosocietà, che si è presentata insieme a Costruzioni Civili e Commerciali spa e Rubner Holzbau srl, per la riqualificazione dello stadio Flaminio con l'intento di trasformarlo nel «tempio dello sport femminile», per dirla con le parole dell'architetto progettista Giacomo Manca di Villahermosa. Il dipartimento Sport diCapitale ha formalizzato ieri la conclusioneconferenza con esito positivo, con alcune prescrizioni, dando quindi il via alla fase di analisisostenibilità economico-finanziaria del progetto. Solo al termine di queste verifiche è previsto il passaggio in giunta e poi in Assemblea capitolina, per l'eventuale dichiarazione di pubblico interesse. Meno di 24 ore primachiusura dell'iter, come riportato ieri da Il Tempo, la società Costruzioni Civili e Commerciali aveva diffidato il Comune a concludere la conferenza dei servizi sul progetto, «essendo ampiamente trascorso ogni termine di legge e non sussistendo alcuna ragione per l'ulteriore differimento del procedimento intrapreso».