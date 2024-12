Ilfattoquotidiano.it - Putin: “Pronto ai negoziati con un’autorità legittima”. Ma il mandato di Zelensky è scaduto e con la legge marziale non ai può andare al voto

L’inflazione, Donald Trump, Volodymyr. Queste le preoccupazioni di Vladimiresternate durante la conferenza fiume che ha tenuto, come da tradizione, ogni anno al Cremlino in diretta tv. Il presidente ha riconosciuto che la Federazione sta affrontando i picchi dell’aumento dei prezzi, è “preoccupante”, ma ha rassicurato che l’economia è stabile “nonostante le minacce esterne”: “saremo capaci di affrontarla”. L’ultimo aumento dell’istituto guidato dalla Elvira Nabiullina ha compiuto l’ultimo rialzo record (21%) ad ottobre scorso, ma anche oggi si attende che la Banca centra le russa aumenterà di nuovo i tassi di interesse. Seha aperto all’omologo americano, con quello ucraino, per mettere fine al conflitto, ha detto che non tratterà: nelle quattro ore e mezza di risposte alle 76 domande arrivate da cittadini e giornalisti ha anche detto che èaicon”.