Lanazione.it - Firenze, torna la “Rimaturità” al Liceo classico Galileo

Leggi su Lanazione.it

, 20 dicembre 2024 – Dopo il grande successo della prima edizione,la '' aldi. Un evento unico e originale, che evidenzia il senso di identità e appartenenza di tanti ex studenti nei confronti del proprio. La seconda edizione si terrà il 16 maggio 2025. A tanti anni dalla maturità gli ex allievi potrannore a sostenere la seconda prova d'esame, confrontandosi con la temuta versione da tradurre: per il secondo anno è stato nuovamente estratto il latino. Il tempo massimo per consegnare la versione è di due ore; sul banco potrà esserci solo il dizionario accompagnato da due fogli protocollo formalmente timbrati dalla scuola, e una penna nera. «Come sempre il valore aggiunto della '' – afferma la dirigente delLiliana Gilli – è che ci consente di far incontrare gli studenti di oggi con quelli di un tempo.