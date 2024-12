Ilrestodelcarlino.it - Sosta gratuita in centro a Civitanova: un'opportunità poco pubblicizzata

Un’ora diinper agevolare lo shopping, ma in pochi lo sanno. Ha preso il via sabato scorso la modifica al pagamento dei parcometri, ma sulle colonnine non è stato affisso nessun avviso, ed è mancato anche un adeguato battage pubblicitario per far conoscere ai civitanovesi, e a chi arriva da fuori, la possibilità di parcheggiare inper un’ora e mezza pagando solo 50 centesimi. Varato il provvedimento, da parte dell’amministrazione nessun comunicato è stata emesso per ufficializzare la decisione di accontentare, in parte, le associazioni dei commercianti Viviamoe Centriamo, che avevano in realtà chiesto un’ora, quindi senza l’obbligo di inserire monete. Proposta invisa al sindaco Ciarapica, che ha invece disposto che da sabato scorso, e fino al 18 gennaio, inserendo nelle colonnine 50 centesimi si potrà usufruire della mezz’ora secondo tariffa e del bonus di un’ora, aggiungendo poi la gratuità dei parcheggi nelle aree ex Anconetani e in via Speri.