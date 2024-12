Ilfattoquotidiano.it - Si avventa sulla moglie e la uccide a coltellate, poi tenta il suicidio: nuovo femminicidio nella provincia di Ascoli Piceno

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Ha ucciso la, poi hato iltagliandosi le vene con la stessa arma con la quale aveva commesso l’omicidio. Un altro caso diha scossoprima mattinata, intorno alle 7, la piccola frazione di Ripaberarda, nel comune di Castignano, indi.Dalle prime ricostruzioni, l’uomo, che al momento si trova ricoverato in ospedale per curare le ferite che si è autoprocurato, si ètoper motivi che gli investigatori devono ancora accertare e ha iniziato a colpirla con la lama. Al momento dell’omicidio in casa erano presenti anche i figli della coppia. Sul posto sono arrivati i carabinieri della stazione di Ripaberarda e quelli del comandole diche stanno svolgendo i primi sopralluoghi per scoprire cause e dinamica del