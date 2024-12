Rompipallone.it - Napoli, ottima notizia per Conte: il top player ha già recuperato!

Ultimo aggiornamento 19 Dicembre 2024 22:33 di redazioneBuone notizie per Antonio: Kvaratskhelia verso il recupero e potrebbe esserci già sabato contro il GenoaIlha recentemente dovuto fare a meno di una figura fondamentale per la squadra, stiamo parlando dell’attaccante georgiano Kvaratskhelia, classe 2001.Il giovane calciatore ha subìto uno sfortunato infortunio in Campionato contro la Lazio, rimediando una lesione di basso grado al collaterale mediale del ginocchio destro. E’ stato un brutto colpo per la squadra, che ha dovuto fare a meno del suo attaccante e che ha dovuto puntare sul supporto degli altri azzurri, come Neres.Recentemente, ilha anche perso Buongiorno, ma buone notizie arrivano dal recupero di Khvicha Kvaratskhelia, che potrebbe essere addirittura pronto per ritornare in campo nella sfida di sabato contro il Genoa.