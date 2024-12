Sport.quotidiano.net - Juve, Giuntoli lavora su gennaio: ipotesi scambio Raspadori-Danilo

Torino, 19 dicembre 2024 – Il mercato disi avvicina e, al netto delle dichiarazioni di facciata, lanon cerca solo difensori. Dietro l’emergenza è chiara con gli infortuni di Bremer e Cabal, piacciono Silva e Hancko, ma anche davanti la dirigenza sta valutando e osservando. Si sa,è molto abile a nascondere le strategie di mercato, dice pubblicamente una cosa ma poi sotto traccia non si fa trovare impreparato, così non è escluso che il club intervenga in attacco nonostante il rientro di Milik.pubblicamente dice di voler aspettare il polacco, ma i movimenti di mercato concreti si fanno lontano dai microfoni e qualcosa emerge. Se arrivare a Zirkzee è difficile, il giocatore olandese vuole conquistare la Premier, più facile può essere la pista Jack