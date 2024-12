Tarantinitime.it - Taranto Calcio e Apex, Azzaro: “Comune estraneo alle trattative”

Nonostante nei giorni scorsi l'Amministrazione comunale guidata dal sindaco Rinaldo Melucci attraverso una nota stampa avesse precisato di non aver mai assunto alcun ruolo nella trattativa per il passaggio di proprietà della società del, apprendo con sconcerto della diffusione da parte di testate giornalistiche online di notizie che, assolutamente destituite di fondamento, mi coinvolgono nelle fasi di questa operazione commerciale.L'ultima in ordine di tempo è quella secondo cui, in qualità di vicesindaco delcapoluogo, avrei partecipato ad una "videocall" con il CEO di "Capital Global", Mark Campbell, ed un gruppo di commercialisti romani da cui sarebbe emerso un disimpegno dei potenziali acquirenti del sodalizio rossoblu. Ribadendo che il sottoscritto non ha preso parte a questa interlocuzione e che non è a conoscenza del suo avvenuto svolgimento, desidero chiarire per l'ennesima volta che alcun esponente dell'Amministrazione comunale ha mai avuto parte in questa vicenda, come del resto affermato ufficialmente dalla stessa "Capital Global" in un suo comunicato diramato agli organi di informazione nella giornata dello scorso lunedì.