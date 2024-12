Calciomercato.it - Xavi in Serie A: con lui il ‘sogno’ del Barcellona

Leggi su Calciomercato.it

è ancora senza squadra dopo l’addio alarrivato al termine della scorsa stagione. In Italia e sulla panchina di una big: le ultimeStando alle ultime indiscrezioni provenienti dalla Spagna, il futuro prossimo dipotrebbe essere inA. E sulla panchina di una big. Il catalano è tuttora disoccupato dopo la fine dell’esperienza alnelle vesti di allenatore, arrivata al termine della passata stagione.inA: ecco cosa succede (LaPresse) – calciomercato.itAl Barça è stata la sua prima esperienza in Europa da tecnico. Una carriera cominciata in Qatar, all’Al-Sadd, subito dopo aver appeso gli scarpini al chiodo. La squadra qatariota è anche quella in cui ha detto addio al calcio giocato. Alla guida dei blaugrana, di cui da calciatore fu simbolo oltre che capitano, è durato due anni e mezzo: in bacheca Liga e Supercoppa nella stagione 2022/2023.