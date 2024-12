Ucraina avvertimento di Putin a Usa e Nato | Russia verso soglia linea rossa

Leggi su Ildenaro.it

(Adnkronos) – Nel giorno in cui Trump promette di parlare cone Zelensky per trovare una soluzione alla guerra tra, il presidente russo non arretra di un passo e torna anzi a scagliarsi contro Usa,e Europa. E lo fa promettendo una aumentata produzione dei ‘super missili’ ipersonici e lanciando così un chiaroall’Occidente, colpevole secondo il leader del Cremlino di spingere il suo Paeseladellatracciata da Mosca. Vladimirha minacciato ancora una volta di sollevare il limite autoimposto allo sviluppo di altri missili a corto e medio raggio, di mantenere le forze nucleari non strategiche in stato di costante allerta al combattimento e di aumentare la produzione di missili ipersonici. In un discorso al ministero della Difesa, il numero uno russo ha detto che l’Occidente sta spingendo Moscaladi “unada cui non possiamo retrocedere”, mentre il suo ministro Andrei Belousov ha spiegato che ladeve essere pronta a scenari a medio termine, vale a dire, “nei prossimi dieci anni”, che includono “un possibile conflitto militare con lain Europa”.