Oasport.it - LIVE Sci alpino, Prima prova discesa Val Gardena in DIRETTA: un super Casse davanti a tutti, bene Innerhofer, Paris indietro

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.50 Ecco un aggiornamento dei tempi:Ecco la classifica aggiornata:Mattia2:02.19Marco Odermatt 0?44Romed Baumann 0?57Christof0?61Cyprien Sarrazin 0?63Nils Allegre 0?68Stefan Rogentin 0?75Jared Goldberg 0?77Otmar Striedinger 0?93Nils Alphand 1?3120. Nicolò Molteni 2?0923. Florian Schieder 2?2024. Pietro Zazzi 2?2830. Dominik2?4512.48 Ottima ventesima posizione per Nicolò Molteni a un ritardo di 2?09 da.12.45 Pietro Zazzi chiude in 23a posizione a un ritardo di 2?28 nei confronti di Mattia. A brevissimo c’è Molteni.12.38 Hemetsberger fa un buon crono: 1?50 dae tredicesima posizione.12.36 Tempi che adesso sono piuttosto alti: fra poco ci saranno al via Pietro Zazzi e Nicolò Molteni che sono i prossimi due azzurri a scendere in pista.