Superguidatv.it - Grande Fratello 2024, news ultim’ora: eliminato e nomination di ieri sera 16 dicembre, diciottesima puntata

Leggi su Superguidatv.it

E’ da poco calato il sipario sulladel, il reality show di successo condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Vediamo nel dettaglio tutto quello che è successo nelladel GF andata in onda lunedì 16con le ultime.Il racconto della diretta della 18adeldi lunedì 16Ladeldi lunedì 16è iniziata con un confronto a tre: Helena Prestes, Luca Calvani e Jessica Marlocchi. La ex cantante dei Gazosa si è molta infastidita del rapporto d’amicizia tra Helena e Luca al punto da cambiare il suo comportamento. In realtà Jessica si è sentita presa in giro da Luca dopo una serie di atteggiamenti che le hanno fatto pensare ad un rapporto differente.