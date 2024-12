Movieplayer.it - Finalmente c'è un aggiornamento incoraggiante su un'attesa serie Marvel

Di un progetto su questo potente personaggio dei fumettisi parla da tempo ma ora sembra che la pre-produzione sia partita C'è stato un importante sviluppo su Nova, progetto dellain lavorazione per Disney+ ormai da diversi anni. L'ex showrunner di Criminal Minds Ed Bernero è salito a bordo come autore e showrunner della, incentrata sul personaggio di Richard Rider alias Nova. Bernero sostituisce lo sceneggiatore di Moon Knight Sabir Pirzada, che era stato inizialmente scelto come autore principale quando il progetto era stato messo in cantiere due anni e mezzo fa. All'epoca non era chiaro se sarebbe stato sviluppato come lungometraggio o comelimitata; da allora Nova ha preso la direzione di unaper lo streaming. .