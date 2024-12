Ilfattoquotidiano.it - Napoli – Incendio in una cabina elettrica, fumo e traffico in tilt a Fuorigrotta: alcune zone senza elettricità

visibile a distanza, nel quartierea causa dell’di una. Un boato e poi unconimpazzito nella zona ma per fortuna nessuna persona coinvolta. È stato necessario interrompere l’erogazione dell’energiaper consentire l’intervento di messa in sicurezza. C’è stato unsul quadro di una linea di media tensione.L’, sviluppatosi attorno alle 13, in una centraledi via Terracina, è stato spento nel giro di un’ora e mezza dai vigili del fuoco intervenuti con tre squadre e tre autobotti. Lasi trova proprio a fianco ad un distributore di carburanti che per fortuna è rimasto intatto. Sono state chiuse le strade circostanti. In zona si trova il cimitero e non distante una sede dell’Università.