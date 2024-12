Ilrestodelcarlino.it - Il Fano spaventa il Chiesanuova. Poi ci pensano Sbarbati e Tanoni

3 ALMA JUVENTUS1 : Ajradinoski, Ciottilli (18’ Perini), Carnevali (43’st Tacconi), Russo, Canavessio, Monaco, Pasqui (46’st Bambozzi),, Persiani, Mongiello, Sfasciabasti (1’st). All. Mobili. ALMA JUVENTUS: Tommasino, Allegrucci, Rovinelli, Rastelletti, Malshi, Saponaro, Del Moro, Saliou, Cheke-Yacouba (45’st Serfilippi), Bricestep, Fofana. All. Santoro. Arbitro: Camia di Nichelino. Reti: 7’ Bricestep, 36’st e 42’st, 41’st. Note: espulso al 45’st Bricestep; ammoniti Canavessio, Allegrucci e Rastelletti. Con una ripresa arrembante ilribalta ile torna a festeggiare la vittoria che mancava da un mese. L’ultima di andata va in archivio 3-1 contro un fanalino di coda che ha colpito per intensità e rapidità nel primo tempo, salvo crollare nella ripresa come la settimana precedente.