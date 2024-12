Ilrestodelcarlino.it - Doppia alluvione, la conta dei danni: già spesi quasi 700mila euro

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Imola, 16 dicembre 2024 – Cresce ancora, per le casse comunali, il conto dellaondata di maltempo che ha flagellato anche il territorio imolese lo scorso autunno. Aidell’del 18-19 settembre, quantificati in oltre 625milaper la sola somma urgenza, si aggiungono ulteriori 54mila(sempre per le prime spese) lasciati in eredità dalle forti piogge (per quanto più lievi delle precedenti) del 19-20 ottobre. Oggi in commissione Bilancio approderà la delibera per il riconoscimento di legittimità delle spese sostenute per il duplice intervento. Il documento sarà sottoposto domani al Consiglio comunale per l’approvazione definitiva. Il tutto nell’ambito di una variazione di bilancio di680milaalla quale il Municipio ha fatto fronte con risorse proprie “in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di finanziamento da parte delle competenti autorità di Protezione civile”, precisano dalla Giunta.