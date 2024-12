Terzotemponapoli.com - Chi può arrivare al Napoli? Intanto, Olivera e Meret…

Leggi su Terzotemponapoli.com

Londra-: di seguito le altre dichiarazioni rilasciate da giornalista della Rai Ciro Venerato a ‘Campania Sport’ (Canale 21). “Il club partenopeo sta sondando 5-6 profili. Kiwior verrebbe, ma il club pasrtenopeo al momento propone il prestito ma l’Arsenal non ci sente. Ma siamo all’inizio, calma. Luiz Felipe è stato proposto alche non ha ancora deciso. Non posso darti la certezza che non rientra nei piani del. Di sicuro non è la prima scelta. Coppola dell’Hellas è stato proposto, ilne vuole uno più esperto che accetti la panchina. Bijol non piace a Conte. Ismajli piace, è alla portata dele Corsi e De Laurentiis sono amici. Ovvio che Dragusin e Kiwior sarebbero già pronti. Dragusin lascia il Tottenham solo per giocare”.E non solo la questione del ‘rinnovo’ di Kvara“? Non ci sono problemi -continua Venerato- c’è voglia di rinnovare.