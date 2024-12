Sport.quotidiano.net - "Spero che tutti capiscano l’importanza di questa gara"

La Spal va a Gubbio per la prima delle due trasferte consecutive che la separano dalla fine del 2024. Gli umbri hanno cambiato da pochi giorni la guida tecnica, affidata a mister Gaetano Fontana. "Anche loro sono in un momento complicato – commenta Andrea Dossena nella conferenza pre–, hanno cambiato il mister e quindi per noi ci sono tante incognite. Sarebbe bello, come successo qualche settimana fa, poter fare un filotto positivo. Arrivare alla chiusura del girone con lo spirito giusto ci può senza dubbio essere d’aiuto". Ci sono novità in merito ai recuperi? "Arena era già in campo domenica scorsa, Bassoli rientra, gli altri sono ancora fermi. Rispetto all’emergenza massima di qualche settimana fa, adesso un paio di cambi ci sono". Vi siete dati una spiegazione in merito ai tanti infortuni? "Sono statiinfortuni non lievi.