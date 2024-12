Oasport.it - Sci di fondo, Slind vince la 20 km tc di Davos! Battute Niskanen e Johaug, 19ma Caterina Ganz

Si chiude ufficialmente la terza tappa della Coppa del Mondo 2024-2025 di sci di: a, in Svizzera, la 20 km femminile in tecnica classica con partenze ad intervalli premia la norvegese Astrid Oeyre, che precede la finlandese Kerttue l’altra norvegese Therese, la quale resta leader della graduatoria di specialità.La detentrice del pettorale giallo di leader della classifica generale, la statunitense Jessie Diggins, chiude settima e rafforza la propria leadership, mentre in casa Italia ben si comportano, ed Anna Comarella, 21ma.Dopo una lunga lotta a tre, nell’ultimo tratto del terzo e decisivo giro da 7158 metri previsti a fare la differenza è la norvegese Astrid Oeyre, che va are in 1.02’38?4, riuscendo a spuntarla sulla finlandese Kerttu, seconda a 10?1, e sull’altra norvegese Therese, che cala nel finale e chiude terza a 13?5.