Sport.quotidiano.net - Pattarello esagerato, poker di gol alla Pianese. E l’Arezzo fa festa

Arezzo, 15 dicembre 2024 – In mezzonebbiasi scopre cinico e ritrova il suo numero dieci,, che, come il Viandante nel celebre dipinto, scruta al di là della nebbia che avvolge il Comunale segnando addirittura quattro gol per un successo finalmente netto che permette di arrivare al giro di boa al sesto posto a 32 punti, uno in meno della Torres. All’inizio Troise schiera i suoi senza punte di ruolo: è Guccione a gravitare in zona centrale con Tavernelli a sinistra ea destra. E proprio il numero dieci trova il modo di sbloccare la gara al 10’, facendosi trovare pronto a ribattere a rete una parata di Boer su colpo di testa di Del Fabro sugli sviluppi di un corner. Laaccusa il colpo eprova ad approfittarne a metà frazione, quando Righetti crossa sul secondo palo dove ancora Del Fabro non arriva per un soffio all’appuntamento col raddoppio.