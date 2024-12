Passato da maniaco Grande Fratello Javier | la rivelazione choc sul concorrente Helena resta senza parole

Leggi su Caffeinamagazine.it

Un nuovo caso sta creando scompiglio nella casa del. Al centro della vicenda ci sono Emanuele Fiori, Chiara Cainelli e Zeudi Di Palma, protagonisti di un episodio accaduto la mattina. Lele si è intrufolato nel letto dove dormivano Cainelli e Di Palma, e ciò che sarebbe accaduto sotto le coperte ha generato un acceso dibattito. L’ex Miss Italia, Zeudi Di Palma, ha avuto una crisi emotiva subito dopo l’episodio. Jessica Morlacchi, parlando in salone con Pamela Pretarolo e Luca Calvani, ha raccontato: “Sta piangendo, sì. Dice che Lele l’ha toccata sotto le coperte e.”. Tuttavia, la regia ha deciso di silenziare i microfoni, impedendo ulteriori dettagli.Secondo quanto riportato da La Nostra Tv, gli spettatori avrebbero ascoltato anche Stefano Tediosi riferire che Zeudi non vuole più condividere la stanza con Emanuele: “È venuta a chiedermi di cambiare letto, di darle il mio, perché non vuole più dormire accanto a lui.