Inter Primavera tris all’Atalanta e aggancio in vetta nel segno di Topalovic

Leggi su Ilnerazzurro.it

Quindicesima giornata del Campionato1, con l’chiamata a confermare la serie di risultati positivi inanellati nell’ultimo periodo, eccezion fatta per il tonfo subito in casa del Genoa per 3-1 nell’ultima giornata. La sesta vittoria consecutiva nel girone eliminatorio della Uefa Youth League sul Bayer Leverkusen ha permesso ai giovani nerazzurri di ottenere il primato in classifica e guardare più serenamente alla campagna europea per concentrarsi sul campionato. La squadra di Zanchetta, immischiata anche nella lotta di vertice per raggiungere la fase finale per il tricolore riservato ai giovani Under 19, fa visita, che al contrario dei più grandi, innaviga in acque agitate.Primo tempoSe il buongiorno si vede dal mattino, in questo caso inizia a vedersi sin dai primi istanti di gara dove i ragazzi di Zanchetta approcciano meglio dei pari età orobici.