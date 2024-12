Quifinanza.it - Carne e bevande gassate ci tolgono 36 minuti di vita sana: la classifica degli alimenti

Siamo davvero quello che mangiamo. Lo studio di un gruppo di ricercatori dell’Università del Michigan vuole sottolineare proprio questo: le nostre scelte alimentari hanno un peso sulla salute personale e collettiva. Non si parla nello specifico di prodotti alimentari che fanno male o bene, ma diche diminuiscono o aumentano idi. Tra i cibi con un punteggio negativo ci sonorossa e, mentre si possono guadagnaregrazie alla tradizionale “cucina povera” che comprende cereali e legumi. La pubblicazione propone anche una soluzione per arrivare a guadagnare fino a 48dial giorno: sostituire il 10% dell’apporto calorico giornaliero derivato dallacon gliti come migliori.I cibi chedia noi e al pianetaNel 2024 non ci manca la consapevolezza dell’impatto del settore alimentare sulla nostra salute e quella della Terra.