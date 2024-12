Movieplayer.it - Grand Theft Hamlet: Amleto e il mondo dei videogiochi? Hanno molti legami inaspettati

Leggi su Movieplayer.it

Il regista e attore Sam Crane ha ricordato come è nato l'originale progettoe spiegato come Shakespeare e ildeinon sono poi così lontani. Mettere in scena l'di William Shakespeare neldiAuto. Pinny Grylls e Sam Crane, attori teatrali alle prese nel 2021 con il terzo lockdown in Inghilterra,avuto questa idea originale mentre tutti i luoghi di spettacolo erano chiusi. L'impresa e il risultato sono raccontati in, film in grado di sorprendere, intrattenere e divertire mentre si assiste a situazioni inaspettate, a interazioni sorprendenti e si celebra la capacità dell'opera shakespeariana di essere universale e senza tempo. In occasione dello scorso Trieste Science+Fiction Festival 2024, che ha proposto il lungometraggio nell'ambito di IVIPRO Days, .