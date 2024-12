Inter-news.it - ESCLUSIVA IN – Colasanto: «Mastantuono può crescere come Yamal. Inter, per Giay necessario questo»

Filippo, agente sportivo specializzato nel calcio sudamericano, ha concesso un’vista-News. I legami tra Sudamerica e, in particolar modo per quanto riguarda il calciomercato in entrata, hanno rappresentato il fulcro dei temi trattati.e altri ancora tra i talenti più osservati.Recentemente Dario Baccin si è recato in Sudamerica per osservare alcuni talenti che piacciono all’. Facciamo subito un nome: Marco Di Cesare. Leilo descriverebbe?Di Cesare è un buon giocatore, molto fisicato per quelle latitudini (è alto 1,86 m) e di conseguenza è un calciatore che usa molto il fisico. Passaporto italiano, ricordo che tempo fa Mancini da allenatore della Nazionale lo aveva inserito in un gruppo di ragazzi da seguire,fatto con Retegui.