Ultrasuoni e robot contro i tumori e diagnosi dei disturbi psichiatrici | le aziende toscane disegnano il futuro

Pisa, 13 dicembre 2024 – Dueai primi due posti del Premio Cambiamenti, giunto all’ottava edizione e promosso dalla Cna per premiare il pensiero innovativo delle nuove imprese italiane, tutte nate negli ultimi cinque anni. Oltre mille, provenienti da Torino a Catania, da Bolzano a Palermo, le start up candidate all'edizione 2024 del contest, la cui premiazione si è svolta a Roma. Ad aggiudicarsi il primo premio di 20mila euro Soundsafe Care, impresa di Pisa che combinaica in un innovativo dispositivo medicale per il trattamento diin modo preciso e totalmente non invasivo. A seguire, sul podio, Quantabrain, altra start-up di Pisa che sviluppa software basati sull'Intelligenza artificiale per la ricerca e per facilitare leprecoci di).