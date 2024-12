Anteprima24.it - Teatro Eidos, domenica in scena ‘Babbo Natale va in pensione’

Tempo di lettura: 2 minutiGrande attesa per il primo appuntamento della ventunesima edizione de “Il paese dei sogni”, la storica rassegna dedicata ai più piccini organizzata dalla compagnia, in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Benevento, che si aprirà15 dicembre alle ore 17,00, presso il rinnovatode La Salle con lo spettacolo della stessa Compagnia“BABBOVA IN PENSIONE”, scritto e diretto da Virginio De Matteo, con Raffaella Mirra, Mimmo Soricelli e Vincenzo De Matteo, scene a cura di Claudio Mirra.Dalle note di regia: “Babbo, dopo secoli e secoli di onorato servizio, sentendo il peso degli anni decide di andare in pensione. A chi lasciare il suo prestigioso incarico? Bisogna trovare qualcuno che possa essere apprezzato e amato da tutti i bambini del mondo, soprattutto qualcuno che abbia esperienza nella costruzione e distribuzione di ogni genere di giocattolo.