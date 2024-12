Lanazione.it - Mugello, partito il progetto 'Orientamento all’Artigianato'

, 13 dicembre 2024 – Èquesta settimana, presso le scuole medie di Borgo San Lorenzo e Vicchio, la seconda edizione del”, promosso da Cnae realizzata nell’ambito delEducativo Zonale sostenuto dall’Unione dei Comuni del. Avviato lo scorso anno come esperienza pilota in un solo Comune, ha rapidamente guadagnato attenzione e consensi trasformandosi in un percorso stabile che coinvolge oggi circa 200 studenti delle seconde classi delle scuole medie di Scarperia e San Piero, Borgo San Lorenzo, Vicchio e Dicomano. Sono quattro gli obiettivi che Cna intende centrare: contrastare il “mismatch” tra domanda e offerta di lavoro; superare l’erronea percezione che vede ilcome un territorio a vocazione prettamente agricola e agroalimentare; recuperare il valore del lavoro manuale e favorire il dialogo tra il sistema scolastico e quello imprenditoriale.