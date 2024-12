Mi ha lasciato Addio alla coppia di Uomini e Donne lei annuncia | Tina e Gianni avevano ragione

Leggi su Caffeinamagazine.it

È davvero finita tra ladi, dopo le chiacchiere dei giorni scorsi chemesso inrme i fan è arrivata la nota ufficiale della dama che chiude, una volta per tutte, il caso. Il suo è un sfogo ai microfoni di casa Lollo. Nel quale dichiara: “Sinceramente ci sono rimasta molto male, non pensavo potesse finire così. Ci sono state alcune divergenze, secondo me su cose un po’ stupide . La decisione è stata sua”.>> “La cacciano da”. Maria De Filippi non può fare altrimenti, cosa sta succedendo“Io ho cercato ripetutamente di avere un confronto, di vederci e parlare, ma ci sono state solo chiusure e nessuna possibilità di confronto. Secondo me le cose si potevano mettere a posto. Sicuramente lui lamenta il fatto che io abbia un rapporto forse un po’ troppo stretto con i cani.