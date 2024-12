Donnapop.it - Mariotto e RAI, il caso non è risolto: Milly Carlucci ha le idee chiare, ecco la sua decisione

Leggi su Donnapop.it

Ilche riguarda Guillermoe il suo possibile allontanamento da Ballando con le Stelle continua a tenere banco, ma, a poche ore dalla semifinale del programma, la situazione non è ancora definita. Nonostante una “riunione d’urgenza” convocata dal direttore dell’intrattenimento Prime Time, Marcello Ciannamea, non sono emerse novità concrete riguardo al futuro del giurato., conduttrice dello show, si è detta favorevole al rientro di, ma ha anche sottolineato le rigide regole di comportamento imposte dalla Rai. La situazione appare ancora in sospeso, con nuove consultazioni tra Guillermoe l’azienda per decidere cosa fare. Nonostante ciò,ha chiarito che al momento non ha certezze e che, sabato, anche lei scoprirà sefarà parte della giuria o meno, alimentando la suspence intorno alla trasmissione.