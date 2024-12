Liberoquotidiano.it - "Letti separati". L'oroscopo di Branko: gelo tra le lenzuola, chi rischia il disastro

"Le stelle di": l'di oggi venerdì 13 dicembre. ARIETE Le stelle di ieri non sono quelle di oggi, domani cambieranno ancora. Così devono cambiare le nostre previsioni, non vi è certezza sotto questo cielo. mentre certa è la Luna in Toro, vostro campo dei soldi, Marte sollecita Mercurio, voi siete in grado di svegliare il cane che dorme. Sarà il vostro profitto. Energie positive permettono anche una formidabile rincorsa in amore. Chi si negava fino a ieri, questo weekend non avrà difese, sarete ispirati da una fiabesca Luna piena. TORO Non vi dovete sentire minacciati da concorrenti o colleghi. Accettate le sfide quando vengono lanciate. Siete protetti da due passaggi della Luna nel segno, oggi e domani, che manda una luce positiva anche come un augurio per il 2025. Venere, benché in posizione faticosa, fa pensare ad una bella conclusione di quest'anno, puntate sul guadagno, ci riuscirete.