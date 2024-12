Quotidiano.net - Esplosione al deposito Eni di Calenzano: ipotesi manutenzione e vapori di carburanti

La mattina dell'alEni di(Firenze) erano in corso due distinti interventi diagli impianti. Uno alla pensilina numero 7, accanto a quella dell', riguardava una condotta di alimentazione per il carico di carburante ai camion. L'altro intervento invece riguardava la riparazione di due raccoglitori di- uno più piccolo, uno più grande - che da tempo risultavano malfunzionanti e che sono proprio alla corsia 6, quella dell'. Lo si apprende da fonti inquirenti.di benzina e di altrisi formano nelle fasi di pompaggio dei prodotti nelle autobotti. Inoltre, sempre secondo quanto emerge, al momento dell'nelle vicinanze della pensilina numero 6 era in atto il sollevamento di un carrello, tramite un macchinario, proprio in concomitanza alla formazione di una nube didi