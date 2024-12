Ilnapolista.it - Ancelotti: «Guardiola? Non ho consigli. Ha segnato un’era del calcio. Noi allenatori non controlliamo i risultati»

Domani alle 21 il Real Madrid affronterà il Rayo Vallecano (in casa del Rayo) in Liga. La conferenza stampa del tecnico dei blancos Carlo: «Mi criticano perché non faccio rotazioni? Non mi dà fastidio, perché non è la verità»Come vedi la partita?«Un’altra partita impegnativa in questo momento della stagione, contro un avversario ostico. Giocano bene, intensamente e diventano forti in casa. Ma abbiamo fiducia. La squadra ha recuperato bene».Come sta Mbappé? E Camavinga?: «Non è una cosa molto seria l’infortunio di Kylian. Non ci sarà, ma sarà presente in Qatar per l’Intercontinentale e lì valuteremo se c’è il rischio di ricaduta, sia come titolare che come parte della partita. Crediamo che possa riprendersi. Camavinga sta bene, è disponibile per domani».Hai scoperto da dove provengono i fastidi di Mbappé? «E’ una cosa molto complicata.