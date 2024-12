Lettera43.it - Pier Silvio Berlusconi: «Io in politica? Non è serio improvvisare e il governo sta facendo bene»

Giovedì mattinaha incontrato la stampa per fare un bilancio su Mediaset al volgere di un anno eccezionale, con i ricavi di MediaForEurope che sono saliti del 7,7 per cento e un triennio di utili che è arrivato a un miliardo di euro. E visti i risultati, non è difficile capire perché il figlio del Cav non abbia «nessuna intenzione di scendere in, punto», ha ribadito. Le ragioni sono tre: Primo, «voglio continuare a fare il mio mestiere, io amo Mediaset e penso che il mio lavoro non sia finito, anzi. Secondo, «perché non ritengoimprovvisarsi dall’oggi al domani» Terzo, «perché c’è unstabile e che sta». Nonostante ciò, viste le tensioni tra Lega e Forza Italia sul tema del canone Rai, l’ad di Mediaset ha difeso la contrarietà degli azzurri tirando una stiletta a Matteo Salvini: «Lo dico con il sorriso perché a me Salvini è simpatico e ho con lui un buon rapporto personale, ma la proposta di ridurre il canone è una mossa di propaganda».