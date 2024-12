Movieplayer.it - Pier Silvio Berlusconi ammette: "Abbiamo approfittato troppo delle fiction turche", fan in allarme

Un'affermazione dell'amministratore delegato di Mediaset ha allarmato i numerosi fanserie turche, la cui presenza nel palinsesto di Canale 5 potrebbe diminuire drasticamente. Durante una recente conferenza stampa organizzata per celebrare un anno che lui stesso ha definito 'eccezionale',, vicepresidente esecutivo e amministratore delegato di MFE - MediaForEurope, ha sollevato un tema interessante riguardo al panorama televisivo italiano e, in particolare, alle reti Mediaset, facendo riferimento alle numerose dizi presenti nel palinsesto di Canale 5. Un cambio di rotta per le dizi nel palinsesto italiano? "fiction turche", ha dichiarato, riferendosi a queste produzioni che, negli ultimi tempi, hanno ottenuto un ruolo di rilievo nella programmazione televisiva italiana, specialmente sulle reti Mediaset, riscuotendo un notevole successo.